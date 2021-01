Am Landgericht Erfurt hat am Donnerstag ein Mordprozess begonnen. Angeklagt ist ein 49 Jahre alter Mann aus Ichtershausen im Ilmkreis. Er soll im Juli vergangenen Jahres in Arnstadt seine von ihm getrennt lebende Ehefrau mit einem Geländewagen überfahren und getötet haben.

Der Angeklagte äußerte sich bislang nicht.