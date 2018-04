Wenn Tom Schaper seine Gummistiefel mit einem Wasserschlauch abspritzt und reinigt, dann macht er das mit einer Leidenschaft und Hingabe, dass jeder sieht: Er liebt seinen Beruf. Er selbst hält sich nicht für einen Exot, doch viele wie ihn - die sich freiwillig mitunter den ganzen Tag in Kuhkacke stellen, den typischen Geruch nach Ammoniak in der Nase - dürfte es wohl in seinem Alter nicht geben. Tom Schaper ist 17 Jahre alt und lernt in der Agrargesellschaft Griesheim den Beruf zum Landwirt.

Das machen seit September vergangenen Jahres 188 weitere junge Menschen. Nicht gerade viele für ein ganzes Bundesland. Vielen Betrieben in Thüringen fällt es schwer, Ausbildungsplätze mit qualifiziertem Personal zu besetzen. Seit Jahren stagnieren die Ausbildungszahlen in den so genannten grünen Berufen in Thüringen. Wurden 2004 noch 1079 Jugendliche etwa zum Land-, Tier-, Pferdewirt und Gärtner ausgebildet, sind es 2017 nur noch 549. Besonders betroffen vom fehlenden Nachwuchs in der Landwirtschaft sind Tierwirte. Gerade einmal 70 Auszubildende erlernen den Beruf seit vergangenem Jahr. 102 Lehrstellen sind unbesetzt.

Die Gründe für den fehlenden Nachwuchs sind oft vielfältig, meist hängt es aber mit den Arbeitszeiten und auch der Schwere der Arbeit zusammen, weiß Rainer Ackermann, Geschäftsführer der Agrargesellschaft Griesheim und im Thüringer Bauernverband im Fachausschuss für Bildung. "Wer in der Tierproduktion tätig ist, muss oft körperlich schwer arbeiten. 365 Tage im Jahr, auch sonn- und feiertags", sagt Ackermann MDR THÜRINGEN. Das würde viele junge Menschen abschrecken. Wer als Betrieb da keine flexiblen und guten Arbeitsbedingungen bietet, fällt hinten runter, weiß Ackermann. "Gerade Betriebe, die in der Nähe von Großstädten und Industriegebieten angesiedelt sind, haben es schwer. Hier suchen sich die jungen Leute in den Städten lukrative Alternativen." Die langen Arbeitszeiten, gerade im Saisonbetrieb, würde Jugendliche abschrecken. Auch in der Landwirtschaft müsse man mit der Zeit gehen. Heißt: Flexible Arbeitszeiten ermöglichen und sich gegenüber technischen Neuerungen nicht verschließen.