Wahlleiter verstößt gegen Thüringer Kommunalgesetz Ortsteilbürgermeister von Eischleben, Haarhausen und Ichtershausen neu gewählt

In der Gemeinde Amt Wachsenburg standen am Sonntag erneut Ortsteilbürgermeisterwahlen an. Die Neuwahl in den Ortsteilen Eischleben, Haarhausen und Ichtershausen war nötig geworden, weil das Verwaltungsgericht Weimar die Wahl aus dem Jahr 2019 für ungültig erklärt hatte. Grund war ein Formfehler im Wahlantrag des Vereins "Bürger-Aktiv", auf den der Wahlleiter die Kandidaten nicht hingewiesen hatte. Damit habe er erheblich gegen das Thüringer Kommunalwahlgesetz verstoßen, urteilten die Richter.