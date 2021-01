In der Gemeinde Amt Wachsenburg stehen am Sonntag erneut Ortsteilbürgermeisterwahlen an. Die Neuwahl in den Ortsteilen Eischleben, Haarhausen und Ichtershausen war nötig geworden, weil das Verwaltungsgericht Weimar die Wahl aus dem Jahr 2019 für ungültig erklärt hatte. Grund war ein Formfehler im Wahlantrag des Vereins "Bürger-Aktiv", auf den der Wahlleiter die Kandidaten nicht hingewiesen hatte. Damit habe er erheblich gegen das Thüringer Kommunalwahlgesetz verstoßen, urteilten die Richter.

Ursprünglich war die Wahl schon für November 2020 geplant. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Wahltermin auf den 24. Januar 2021 gelegt. Wie Wahlleiter Klaus Milinski MDR THÜRINGEN sagte, gelte ein strenges Hygienekonzept in den sieben Wahllokalen. Außerdem wurden die Bürger mit der Wahlberechtigung aufgerufen, per Briefwahl abzustimmen. Es seien von den 3.459 Wahlberechtigten nur knapp 500 Briefwahlanträge eingegangen. In Corona-Zeiten genügend Wahlhelfer zu finden, sei ein Problem gewesen. 40 Personen sind nötig, um alle Wahllokale ausreichend mit Personal abzudecken.

Wahlberechtigt sind in Eischleben 570 Personen, in Haarhausen 430 und in Ichtershausen 2.459. Bei der Kommunalwahl am 26.5.2019 lag die Wahlbeteiligung in Eischleben bei 74,9 Prozent. Ortsteilbürgermeister wurde Rüdiger Schmitt mit 54,6 Prozent. In Haarhausen lag die Wahlbeteiligung bei 77,2 Prozent. Ortsteilbürgermeister wurde Hans Ullrich mit 59,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. In Ichtershausen lag die Wahlbeteiligung bei 58,9%. Orteilbürgermeister wurde Matthias Eschrich (CDU) mit 55,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Dass eine Orsteilbürgermeisterwahl angefochten wird und ein Gericht die für ungültig erklärt, gab es im Ilm-Kreis so noch nie. Derartige Fälle finden sich nicht in den Unterlagen, hieß es aus der Kommunalaufsicht des Kreises.