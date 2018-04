Der Große Pfaffenteich in Ilmenau muss wegen der Gefahr eines Dammbruchs abgepumpt werden. Wie das Landratsamt mitteilte, sollte das Technische Hilfswerk noch am Dienstag die Begehbarkeit des Dammes prüfen und danach mit dem Aufbau der Pumpe beginnen. Am Donnerstag gegen 12 Uhr mittags will das THW mit dem Abpumpen des Wassers beginnen. Die Pumpen werden Tag und Nacht laufen, dennoch wird es voraussichtlich mehrere Tage dauern, bis der Teich leer ist.