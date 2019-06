Arnstadt Schwerverletzte bei Unfall mit Polizeiauto

Bei einem Verkehrsunfall in Arnstadt hat der Fahrer eines Streifenwagens am Mittwoch schwere Verletzungen erlitten. Nach Polizeiangaben war der Wagen am Nachmittag mit Blaulicht und Signalhorn im Einsatz unterwegs. Dabei stieß ein Kleintransporter an einer Kreuzung gegen die linke Fahrzeugseite des Streifenwagens.