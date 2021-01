In Arnstadt hat ein Polizist im Einsatz einen Hund erschossen. Wie die Landespolizeiinspektion erst am Dienstag mitteilte, hatte das Tier bereits am Samstag den Beamten angegriffen und mehrmals gebissen. Die Polizisten waren am Samstagabend per Notruf alarmiert worden, ein Kind sei in einem Gebäude in einer Notlage, hieß es.

Polizist mit Handschellen und einer Waffe (Symbolfoto). Bildrechte: dpa