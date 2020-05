Vergewaltigungsprozess gegen Polizeibeamte fortgesetzt

Der Dolmetscher schilderte, wie die 32-Järhige in einer Pause, in der die vernehmende Beamtin den Raum kurz verließ, anfing zu weinen. Dann fragte sie ihn, ob er sie nach der Vernehmung auf eine andere Polizeidienststelle fahren könnte. Er habe nachgefragt, so der Dolmetscher. Ob sie beleidigt worden sei, ob man sie angefasst habe, ob sie vergewaltigt worden sei. Auf letzteres habe die Frau dann Ja gesagt und unablässig hysterisch geweint.

Er habe die Vergewaltigung angesprochen, als die Beamtin wieder kam, so der Dolmetscher. Danach ging alles schnell. Die Beschuldigtenvernehmung der Frau wegen der gefälschten Papiere wurde abgeschlossen. Dann sei sie als Zeugin vernommen worden. Dazu sei dann eine Dolmetscherin bestellt worden, so der 62-Jährige. Er habe auch danach noch in dem Verfahren übersetzt und sei enttäuscht, dass die Frau, die ihm sagte, sie wolle in Deutschland bleiben, ihn offensichtlich belogen habe.