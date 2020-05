Seit dieser Woche müssen sich die beiden Beamten wegen Vergewaltigung im schweren Fall vor dem Erfurter Landgericht verantworten. Sie waren im Dienst und sie führten ihre Waffe bei sich, als sie eine heute 33-Jährige vergewaltigten , heißt es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Zuvor waren die Frau und ihre Begleiter im Auto kontrolliert worden. Tschechischer Führerschein und polnischer Ausweis der Frau waren offenbar gefälscht. Der Mann hatte verfassungsfeindliche Tattoos. Das Pärchen wurde mit auf die Polizeistation genommen, dort sagte die Frau, sie habe noch Papiere in ihrer Wohnung in Marlishausen. Daraufhin fuhren drei Beamte mit der Frau und ihrem Partner nach Marlishausen. Während ein Beamter mit dem Mann unten blieb, gingen zwei Beamte mit der Frau nach oben. Über das, was dann geschah, gehen die die Aussagen weit auseinander.

Die Frau meldete sich am Folgetag bei einer anderen Polizeidienststelle und zeigte die beiden Beamten wegen Vergewaltigung an. Sie hätten sie mit Gewalt entkleidet, ihr Slip sei dabei zerrissen. Sie hatte eine kleine Verletzung. Die beiden Beamten, heute 23 und 28 Jahre alt, kamen in Untersuchungshaft. Vor Gericht schilderten sie ausführlich, was aus ihrer Erinnerung Ende September letzten Jahres in der Wohnung der Frau passierte. Die 33-Jährige habe sie schon zuvor immer wieder berührt - mal am Arm, mal am Rücken, mal am Bein. Ihr Begleiter sei nicht mit in die Wohnung gegangen, weil er rauchen wollte. Die Frau sei sehr kooperativ und freundlich gewesen. Als sein Kollege zum Telefonieren auf den Balkon ging, habe die Frau sich plötzlich entblößt, so der 23-Jährige vor Gericht. Sie haben sich sofort an ihm zu schaffen gemacht, die Situation habe ihn überfordert, er habe sich darauf eingelassen. Erst oral, dann vaginal.