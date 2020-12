Bei der Razzia in Marlishausen kam auch ein gepanzertes Radfahrzeug der Polizei zum Einsatz.

Bei der Razzia in Marlishausen kam auch ein gepanzertes Radfahrzeug der Polizei zum Einsatz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach einer Razzia im Ilm-Kreis sind am Freitag Haftbefehle gegen drei Menschen erlassen worden. Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Erfurt handelt es sich um zwei Männer und eine Frau im Alter von 41 und 47 Jahren. Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Eine weitere Frau sei wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Am Donnerstag waren zehn Häuser in verschiedenen Orten im Ilm-Kreis durchsucht worden. Die Ermittler fanden dort unter anderem Crystal und 18.000 Euro Bargeld. Nach Berichten von Augenzeugen waren Spezialteams der Polizei unter anderem in Geraberg, Marlishausen und Arnstadt sowie ein Hubschrauber im Einsatz.