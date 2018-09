Salmonellen: "Ziegenried" aus Arnstadt ruft Käse zurück

Der Käse-Produzent "Schafkäserei Ziegenried" aus Arnstadt hat sein gesamtes Sortiment an Schnittkäse zurückgerufen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, geht es bei dem vorsorglichen Rückruf um Verunreinigungen mit Salmonellen. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden. Betroffen sind Käse-Sorten mit einer Mindesthaltsbarkeit vom 24. September bis 31. Oktober. Die Produkte seien seit dem 13. August in den Verkauf gelangt und würden ausschließlich in Thüringen vertrieben. Um folgende Sorten handelt es sich: