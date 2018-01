Seit 2010 war Nico S. bei Solarworld in Arnstadt beschäftigt. Nur wenige Tage nach der Insolvenz des Unternehmens, im August 2017, wurde er vom Insolvenzverwalter gekündigt. Arbeitsende sollte der 31. Oktober 2017 sein. Der 45-Jährige wehrte sich, reichte beim Arbeitsgericht Erfurt Kündigungsschutzklage ein. Eine gütliche Einigung scheiterte, am Freitag wurde erneut verhandelt.

Die beiden Arbeitnehmer, die in vergleichbaren Positionen tätig waren, und deshalb gemeinsam in einer Art "Auswahlpool" waren, seien deutlich jünger als der Kläger, hätten weniger Kinder und eine geringere Betriebszugehörigkeit. Das Unternehmen habe ausgerechnet den Mitarbeiter mit den "belastendsten Sozialdaten" gekündigt, so die Richterin.



In der Klageschrift hieß es sogar, das Unternehmen habe sich die Mitarbeiter ausgesucht, die es behalten wollte. Dies müsse man nicht aufklären, so das Gericht, weil bereits die Sozialauswahl problematisch sei. Auf dem Gang sprachen die Streitenden kurz über die Möglichkeit einer gütlichen Einigung, doch die finanziellen Vorstellungen lagen weit auseinander.