Der Thüringer Standort der SolarWorld in Arnstadt Bildrechte: dpa

Der Solartechnikhersteller SolarWorld ist erneut pleite. Das bestätigte das Unternehmen MDR THÜRINGEN. Das letzte Insolvenzverfahren bei Solarworld ist erst knapp acht Monate her. Damals hatten hunderte Mitarbeiter der Fabrik in Arnstadt ihren Arbeitsplatz verloren.

Die SolarWorld Industries GmbH hat vor dem Amtsgericht Bonn einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Damit reagiert das Unternehmen unter anderem auf weiter gesunkene Preise und das von der EU-Kommission beabsichtigte Auslaufen der Antidumpingmaßnahmen gegen Solarimporte aus China. Das Unternehmen beschäftigt rund 600 Mitarbeiter am Hauptsitz in Bonn und an den Fertigungsstandorten Freiberg (Sachsen) und Arnstadt (Thüringen). Im August 2017 hatte SolarWorld Industries die deutschen Produktions- und Vertriebsaktivitäten der insolventen SolarWorld AG übernommen.