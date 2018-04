Arnstadt/Freiberg Solarworld beliefert wieder Kunden

Das Solarworld-Werksgelände in Arnstadt Bildrechte: dpa

Die Produkte gingen demnach unter anderem nach Frankreich, Kuwait, Japan und Deutschland. Der größte Einzelauftrag komme aus Kuwait. Dorthin würden 14.000 Solarstrommodule geliefert, die ersten 6.000 Stück seien schon auf dem Weg. Es sei erfreulich, wie viele Kunden Solarworld treu blieben, so Niering. Laut Insolvenzverwalter sollen in den nächsten Wochen weitere Kundenaufträge erfüllt und gleichzeitig mit möglichen Investoren Kontakt aufgenommen werden. Dabei sei die Anzahl der Rückmeldungen vielversprechend.



Solarworld hatte am 27. März Insolvenz beantragen müssen. Von der Pleite sind 570 Mitarbeiter an den Standorten Bonn, Freiberg und Arnstadt betroffen.