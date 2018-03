Gesunkene Preise für Solar-Module sollen ein Grund für die Insolvenz sein. Bildrechte: colourbox.com

Der Solartechnik-Hersteller Solarworld mit einem Werk in Arnstadt ist wieder pleite. Das bestätigte das Unternehmen MDR THÜRINGEN. Grund seien gesunkene Preise für Solarmodule. Außerdem wolle die EU Schutzzölle gegen chinesische Billigimporte auslaufen lassen.



Das letzte Insolvenz-Verfahren bei Solarworld ist erst knapp acht Monate her. Damals waren profitable Teile aus dem Gesamt-Konzern herausgelöst und an Unternehmens-Gründer Frank Asbeck und Investoren aus Quatar verkauft worden. Damals hatten hunderte Mitarbeiter der Fabrik in Arnstadt ihren Arbeitsplatz verloren, derzeit arbeiten knapp 200 Menschen in dem Werk.



Nach Angaben der IG Metall erfuhren sie am Dienstagabend von der erneuten Insolvenz. Die Gewerkschaft ist besorgt, ob die Beschäftigten ihre Löhne für März noch vom Arbeitgeber erhalten. Gewerkschaftssekretär Kirsten Joachim Breuer sagte MDR THÜRINGEN, bis Februar sei stets pünktlich und meist vorfristig gezahlt worden. Jetzt sei bei den Beschäftigten noch kein Geld für März eingegangen. Er befürchtet Verzögerungen, wenn der März-Lohn Teil des Insolvenzverfahrens wird und dann erst bei der Arbeitsagentur beantragt werden muss.