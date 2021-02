Weil wegen der Corona-Pandemie die Hallenbäder geschlossen bleiben müssen, wird in Arnstadt die jährliche Wartungswoche, die sonst im Sommer ist, schon mal vorgezogen. Im Sport- und Freizeitbad wird derzeit also das Wasser aus allen Becken gelassen, es wird gewienert und geputzt, repariert und erneuert. Das Gefühl von Badelatschen an den Füßen wollte ich auch endlich mal wieder genießen. Also habe ich mich bei Badchef Oliver Steinacker angekündigt, um dem Bad mal im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund zu gehen.

Wohnen unter dem Dach des Schwimmbades

Und ich habe mir kompetente Begleitung organisiert. Helga Zentgraf ist 90 Jahre alt und kennt das Bad seit ihren Kindertagen. Und sie hat in den 1950er-Jahren sogar im Bad gewohnt. Ihr Schwiegervater war damals der Bademeister. Wohnungen waren Mangelware. Also zog die junge Familie zu den Schwiegereltern in die Wohnung unterm Giebel. Hier unter dem Giebel des Arnstädter Stadtbades hat Helga Zentgraf in den 1950er-Jahren gewohnt. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Schon als Helga Zentgraf und ich das Bad betreten, wird uns klar - hier ist nichts wie sonst. Überall wird gewerkelt. Die Fliesen im Eingangsbereich sind mit Malerteppichen abgedeckt. "Die Badelatschen sind heute kein Muss", sagt Badchef Oliver Steinacker. Wir dürfen die Straßenschuhe anlassen. Aber nun habe ich meine Badelatschen schon mal dabei, also ziehe ich sie auch an.

Herrlich, dieses Gefühl. Die Mitarbeiter des Bades allerdings tragen Gummistiefel. Auf meinen fragenden Blick hin sagt der Chef: "Damit Ihnen das Wasser nicht in die Flip-Flops läuft. Und natürlich wegen des Arbeitsschutzes." Alles klar. Ich bleibe bei meinen Badelatschen, denn schließlich will ich ja nur schauen. Helga Zentgraf bleibt in ihren Schuhen. Und schon schlendern wir zum 25-Meter-Sportbecken. Mitarbeiterinnen des Stadtbades Arnstadt Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Eine Million Liter Wasser müssen ausgetauscht werden

Während das Wasser im Spaßbecken bereits neu eingelassen ist, wurden die 35 Stöpsel im großen Becken erst am Dienstag gezogen. Insgesamt 1,1 Millionen Liter Wasser werden aus drei Becken abgelassen und am Ende der Woche mit dieser Menge auch wieder gefüllt. Die fleißigen Badbienchen laufen durchs knöcheltiefe Wasser und reinigen die Kacheln. Helga Zentgraf mag ihr Bad. Früher, sagt sie, wurde der Stöpsel hier aber viel häufiger gezogen. Damals gab es noch das Freibad draußen. Dort wurde auch nur einmal im Jahr das Wasser gewechselt - und natürlich zwischendurch ständig gereinigt.

Im Winter lief sie mit ihrer Familie draußen auf dem Beckeneis Schlittschuh. Das Wasser im Hallenbad wurde alle zwei Wochen getauscht. Zum Wochenende wurde es abgelassen und Montagfrüh kam neues Wasser ins Becken. Während das Wasser in den Becken heute langsam nach dem Auffüllen auf bis zu 30 Grad Celsius erwärmt wird, wurde früher nur etwas warmes Wasser zugegeben, sagte Helga Zentgraf. Und dann mussten sie und ihre Freunde oder die Familie ins Wasser hüpfen, um es zu durchmischen. Schwimmer als menschlicher Quirl also. Das Wasser aus dem großen Becken des Arnstädter Schwimmbades wurde abgelassen. Nun wird das Becken gereinigt. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Badetag für Ehepaare und Kinder im Wannenbad

Täglich heißes Wasser gab es früher im öffentlichen Wannenbad. Denn eine Wanne oder Dusche hatten nur wenige Arnstädter zu der Zeit. Duschen konnte man für 20 Pfennige. Ein Wannenbad kostete 50 Pfennige. Und es gab eine Partnerwanne, schmunzelt die alte Dame. Doch dort durfte nicht jeder hinein. Der Bademeister kontrollierte, ob man tatsächlich verheiratet war. Neben Ehepaaren durften auch Mütter mit ihren Kindern die Partnerwanne nutzen. In dieser alten Badewanne konnten die Arnstädter früher ein heißes Bad nehmen. Denn Duschen oder Badewannen hatten früher nur die wenigsten Haushalte. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Badehosen waren Mangelware

Viele Kinder hatten fürs Schwimmbad damals nicht mal eine Badehose, erinnert sich Helga Zentgraf. Ihre Schwiegermutter nähte deshalb welche. Für 20 Pfennige konnten Hosen geliehen werden. Die sahen nicht besonders elegant aus, lacht sie. Aber besser als nichts. Heute wäre das wegen der Hygienevorschriften undenkbar, sagt Badchef Oliver Steinacker. Die Badehosen werden heute einfach liegen gelassen und landen im Fundbüro des Bades.

Dort liegen sie dann vier Wochen. Wenn sie niemand abholt, werden sie weggeworfen. Und abgeholt werden sie leider nie, sagt Oliver Steinacker. So ändern sich die Zeiten, fügt Helga Zentgraf hinzu. Jetzt in der Reinigungswoche stoßen die Mitarbeiter in den Filtern oft auf wahre Schätze. Ringe, Ohrringe oder Ketten sind da keine Seltenheit. Es wurden auch schon Eheringe gefunden, die dank der Gravur nun wieder am Finger der Besitzer sind. Die 90-jährige Helga Zentgraf erinnert sich noch gut, wie es früher im Arnstädter Stadtbad zu ging. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Jetzt im Winter wäre eigentlich Hochkonjunktur im Bad, sagt der Chef. Im Monat würden 15.000 Gäste ein- und ausgehen. Im Moment sind nur wenige Mitarbeiter da. Der Rest ist in Kurzarbeit. Bis zum Ende der Woche sind die Becken wieder voll. Dann fehlen nur noch die Badegäste.