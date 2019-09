Am 19. September 2019 wurden in Arnstadt zwölf Stolpersteine verlegt, um an die jüdischen Familien zu erinnern, die genau 77 Jahre zuvor deportiert wurden. Unterstützt wurde Initiator Jörg Kaps dabei von Schülern der Klasse 9d des Melissantes-Gymnasiums Arnstadt. Insgesamt nahmen mehr als 50 Arnstädter an der Gedenkveranstaltung teil unter ihnen auch Landesrabbiner Alexander Nachama und Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling.

Zu Beginn las Initiator Jörg Kaps Zeilen aus einem Brief von Minna Ledermann vor, den sie am 4. September 1942 an nichtjüdische Freunde schrieb: "Vielleicht, meine Lieben, sind es die letzten Zeilen, die ich an Euch schreibe, wir müssen uns bereit halten für den 19. oder 20. zum Abtransport nach Theresienstadt und ihr könnt euch gewiss denken, wie es uns trifft. Die Heimat, die einst unser alles war, in der wir Hunderte und Tausende Jahre verwachsen sind, müssen wir bettelarm verlassen, ausgestoßen, verschleppt, auf Nimmerwiedersehen. Und niemals wird Jemand mehr von uns hören." Minna Ledermann war damals 68 Jahre alt.

Familie Simon aus der Bahnhofstraße

An drei Häusern in Arnstadt wurden am Donnerstag Stolpersteine verlegt. In der Bahnhofstraße 34 erinnern drei Stolpersteine an das Ehepaar Herrmann und Fanny Simon und deren Sohn Walter. Herrmann Simon wurde am 11.11.1938 im KZ Buchenwald inhaftiert. Am 21.11.1938 wurde er von dort entlassen. Am 19.09.1942 wurde das Ehepaar Simon nach Theresienstadt deportiert. Herrmann Simon wurde am 30.09.1942, seine Frau Fanny am 15.01.1943 im Ghetto Theresienstadt ermordet. Sohn Walter gelang 1937 die Flucht in die USA. Zuletzt lebte er in New York und starb dort 1998.

Familie Neuburger aus der Güntherstraße

In der Güntherstraße 15 erinnern drei Stolpersteine an die Familie Neuburger – an Adolf, seine Frau Marie Anna Flora und den Sohn Helmut Edmund. Adolf Neuburgers Mutter war Jüdin. Deshalb galt er nach den Nürnberger Rassegesetzen der Nationalsozialisten als Halbjude, sein Sohn Walter als Vierteljude.1944 wurde Adolf Neuburger verhaftet und in ein Arbeitslager bei Leuna gebracht. 1945 kehrte er nach Arnstadt zurück. Bei der Verlegung der Stolpersteine für Familie Neuburger war auch der Enkel Peter Neuburger anwesend. Er wohnt heute in einem Haus gegenüber.

Schauls und Sterns aus der Herzog-Hedan-Straße