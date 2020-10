Corona - Pandemie Semesterstart an der TU Ilmenau - Hörsäle öffnen wieder

An der Technischen Universität Ilmenau können Studierende mit dem Beginn des Wintersemesters 2020/21 am Montag wieder Vorlesungen besuchen. Das Angebot richtet sich zunächst an die Studierenden vom 1. bis zum 3. Semester, wie die Vizepräsidentin Bildung der TU Ilmenau Anja Geigenmüller sagte. Gerade die Neueinsteiger brauchen Präsenzlehre und den Kontakt zu Lehrenden und Kommilitonen, um die Lust am Studium nicht gleich wieder zu verlieren. Für höhere Semster sind viele Angebote noch immer digital. Auch für ausländische Studierende, die nicht einreisen konnten, müsse man Onlinelösungen finden.