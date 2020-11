Das Landgericht Erfurt hat einen Mann aus dem Ilm-Kreis wegen eines gezielten Angriffs auf Polizisten zu neun Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sprach den 32-Jährigen am Freitag schuldig, im April 2019 auf der Autobahn 71 nahe Arnstadt absichtlich auf fünf Beamte zugefahren zu sein. Sie konnten sich nur durch Sprünge retten. Außerdem wurde er wegen Drogenhandels verurteilt.

Der Mann wollte damals um 4:30 Uhr morgens auf der Autobahn in der Nähe des Tunnels Behringen einer Polizeikontrolle entgehen. Bei seiner Flucht rammte er mehrere andere Fahrzeuge. Schließlich ließ er seinen Wagen stehen und kletterte über die Leitplanke - in dem Glauben, dahinter sei freies Gelände. Tatsächlich befand sich der Mann auf einer Autobahnbrücke, von der er rund zehn Meter in die Tiefe stürzte. Er überlebte schwer verletzt.