Nach den Vergewaltigungsvorwürfen gegen zwei Thüringer Polizisten gibt es nun einen Tatverdacht gegen einen dritten Beamten. Ihm wird vorgeworfen, die beiden Kollegen der Gothaer Landespolizeiinspektion vor ihrer Festnahme gewarnt zu haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen. Den beiden Polizisten wird zur Last gelegt, am 28. September 2019 eine Frau bei einer Wohnungsdurchsuchung in Arnstadt missbraucht und vergewaltigt zu haben.