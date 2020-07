Arnstadt I Erfurt Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes nach tödlichem Unfall

Nach dem tödlichen Unfall in Arnstadt im Ilm-Kreis ist der Tatverdächtige am Samstag dem Haftrichter vorgeführt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Erfurt werden dem 49-jährigen Mann Mord und schwerer gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Der Mann hatte am Freitag in Arnstadt seine Ex-Freundin mit dem Auto angefahren und die Unfallstelle danach verlassen.