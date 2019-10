Der Zustand der Thüringer Wälder hat sich weiter verschlechtert: Nur noch 15 Prozent der Bäume im Freistaat sind gesund. Das geht aus dem Waldzustandsbericht hervor, den die Landesregierung am Dienstag vorgelegt hat. Das ist der geringste Anteil gesunder Bäume seit Beginn des forstlichen Umweltmonitorings, das vor mehr als 20 Jahren gestartet wurde. In dem Bericht heißt es weiter, die Folgen des Klimawandels und der heißen Sommer der vergangenen zwei Jahre seien unübersehbar. Auch der Befall durch den Borkenkäfer stieg danach in den Fichtenbeständen dramatisch an und entwickelte sich zu einer "Katastrophe".