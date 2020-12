Luftaufnahme Bachkirche und Rathaus am Markt von Arnstadt

Luftaufnahme Bachkirche und Rathaus am Markt von Arnstadt

Luftaufnahme Bachkirche und Rathaus am Markt von Arnstadt Bildrechte: IMAGO

Der Besuch des Weihnachtsoratoriums fällt wegen Corona flach. Das wollte das Bachland Thüringen nicht hinnehmen. Aus der Bachkirche in Arnstadt kommt die Aufführung direkt nach Hause. Das Thüringer Bach Collegium und das Ensemble Polyharmonique spielen es ein, Deutschlandfunk Kultur überträgt es.

Am 4. Advent, dem 20. Dezember 2020, wird diese Aufführung ab 20:03 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur weltweit als zentraler Beitrag gesendet. Die Idee ist, dass die Hörer ihre Radios ans offene Fenster oder auf die Balkone stellen, gemeinsam mit einem Licht, und so das Weihnachtsoratorium und Weihnachtstimmung in dieser besonderen Zeit verbreiten.