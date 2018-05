Für den insolventen Solarzellenhersteller SolarWorld in Arnstadt gibt mehr als ein Dutzend Kaufinteressenten. Das sagte am Dienstag Insolvenzverwalter Christoph Niering MDR THÜRINGEN. Dabei handele es sich nicht um Investoren, die nur die Hallen oder Grundstücke haben wollten. Vielmehr wollten die möglichen Käufer auch Arbeitsplätze erhalten.

Die Produktion von SolarWorld Arnstadt wird nach Nierings Angaben am Freitag gestoppt, weil das Material für die Herstellung der Zellen zur Neige geht. Die Produktion sei defizitär, er wolle nicht auf Kosten der Gläubiger weiteres Material kaufen. Seine Gespräche mit möglichen Investoren würden fortgesetzt.

Nach Angaben des Insolvenzverwalters werden die Mitarbeiter des Arnstädter Werks für den Monat Mai zum letzten Mal Insolvenzgeld ausgezahlt bekommen. Danach will Niering die Gehälter bis zum Ende der gesetzlichen Kündigungsfrist am 30. September weiterzahlen. Dafür sei genug Geld auf dem Konto, sagte Niering. Gerüchte, wonach der frühere Anteilseigner bei SolarWorld, ein Investmentfonds aus Katar, Gelder abgezogen habe, wies Niering zurück. Bislang sei kein einziger Euro in Richtung Katar abgeflossen.