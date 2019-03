Autofahrer müssen sich in der kommenden Woche auf der Autobahn 4 (A4) auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Von den Bauarbeiten ist das Kreuz Erfurt in östlicher Richtung sowie die Auffahrt bei Nohra in Richtung Frankfurt betroffen. Bei beiden Baustellen wird die Fahrbahndecke der A4 saniert.