Tarifstreit Verdi unterstützt Awo-Regionalverband

Der Awo-Regionalverband Mitte-West-Thüringen will noch in diesem Jahr einen eigenen Tarifvertrag für seine 1.200 Mitarbeiter abschließen. Dieser solle sich im Kern am Öffentlichen Dienst orientieren, sagte der Vorstandsvorsitzende des Regionalverbands, Frank Albrecht, in Erfurt. Dadurch will der Verband für seine eine Mitarbeiter eine bessere Bezahlung und damit attraktivere Arbeitsbedingungen in den Pflegeeinrichtungen durchsetzen.