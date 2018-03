Die Polizei in Erfurt fahndet nach zwei Unbekannten, die am Freitag eine Bank überfallen haben. Wie die Landeseinsatzzentrale mitteilte, stürmten die Täter gegen 19 Uhr in die Postbank-Filiale im Einkauszentrum "Melchendorfer Markt" . Sie versprühten Reizgas und verletzten so zwei Bankangestellte und einen Kunden. Diese befanden sich vorübergehend in medizinischer Behandlung.