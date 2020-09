In der gesellschaftlichen Debatte über die Corona-Pandemie sind nach Einschätzung des Erfurter Bischofs Ulrich Neymeyr die Bildungsrechte der Kinder zu wenig beachtet worden. "Es tut mir sehr leid, dass Ihr in dieser Zeit übersehen worden seid", sagte Neymeyr am Sonntag bei der Bistumswallfahrt im Erfurter Mariendom. "Auch in der Kirche haben wir zu wenig an Euch gedacht", räumte der katholische Bischof ein. "Für uns stand im Vordergrund, wie wir Gottesdienst feiern können, wie wir die kranken und alten Menschen begleiten können und was aus den Erstkommunionfeiern und Firmungen wird", sagte Neymeyr.

Er dankte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bistums, die dennoch mit Kindern in Kontakt geblieben seien und ihnen gezeigt hätten, dass die Kirche auch in Corona-Zeiten für sie da sei. Anlässlich der Vernachlässigung in den vergangenen Monaten rief der Bischof zu einer größeren Wertschätzung der pädagogischen Einrichtungen auf. "Kindergärten und Schulen sind nicht nur Orte der Betreuung, sondern vor allem Orte der Bildung und Erziehung", betonte Neymeyr. "Das muss sich die Gesellschaft etwas kosten lassen." Es dürfe nicht sein, "dass in Sonntagsreden von Bildung und Erziehung gesprochen wird und werktags der Rotstift angesetzt wird".

Wallfahrt coronabedingt nur in kleinem Rahmen gefeiert

Das Bistum Erfurt hat die diesjährige Wallfahrt am Sonntag wegen der Corona-Krise nur im kleinen Rahmen gefeiert. Die Predigt auf den Domstufen wurde in den Mariendom verlegt. Abgesagt waren auch Konzerte, Vorträge und Gesprächsrunden auf dem Domplatz. Der Gottesdienst wurde live im Domradio und per Livestream im Internet übertragen. An der Messfeier nahmen coronabedingt nur kleine Delegationen aus allen Pfarreien des Bistums teil. Nur wenige Gläubige konnten wegen der Corona-Pandemie bei der diesjährigen Wallfahrt dabei sein. Bildrechte: MDR/Karina Heßland