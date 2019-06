Die Polizei evakuierte am Mittwochvormittag das Erfurter Rathaus und den Fischmarkt. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Die Polizei hat nach einer Bombendrohung gegen das Erfurter Rathaus Entwarnung gegeben. Ein Spürhund hatte keinen Sprengstoff gefunden. Wie eine Sprecherin der Stadt sagte, war die Drohung per E-Mail eingegangen.



Am Mittwochvormittag war das Rathaus evakuiert worden. Die Einsatzkräfte sperrten den Fischmarkt für Fußgänger und Radfahrer und räumten auch die umliegenen Restaurants, Cafés und Geschäfte. Die Polizei informierte Anwohner per Lautsprecherdurchsagen, Fenster und Türen zu schließen und die Wohnung zu verlassen. Seit 11:20 Uhr durfte auch die Straßenbahn den Fischmarkt nicht mehr passieren und wurde umgeleitet.