Buga in Erfurt 1.000 Dauerkarten für Bundesgartenschau verkauft

Für die Bundesgartenschau 2021 in Erfurt sind bereits mehr als 1.000 Dauerkarten verkauft worden. Wie die Stadt mitteilte, wurde die 1.000. Karte am Freitag an eine Frau aus Weimar verkauft. Verkaufsstart war der 15. Mai. Der Egapark in Erfurt ist ein Hauptstandort der Buga 2021. (Archivbild) Bildrechte: Michael Kremer/MDR

Vorverkauf bis April 2021

Die Buga-Dauerkarten gibt es in der Thüringen Touristinfo am Willi-Brandt-Platz, bei der Erfurt Tourismusinformation, im Evag-Mobilitätszentrum am Anger und im Kundenzentrum der Stadtwerke sowie im Internet. Für Erwachsene kostet die Karte im Vorverkauf 100 Euro. Der Vorverkauf endet am 22. April 2021.

Buga-Termin bleibt trotz Corona