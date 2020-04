Ein Jahr vor der Bundesgartenschau ist das Geheimnis gelüftet. Es ist nicht ein Maskottchen, es sind gleich vier. Die bunten Kannen, rot, grün, organge und pink, sind alltagstauglich. Damit kann jeder seinen Garten, seine Beete oder Balkonkästen gießen. "Wir wollten etwas Nützliches, Nachhaltiges und wir wollten etwas, was mit Gartenbau zu tun hat und kamen schnell auf die Gießkanne", sagte Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß MDR THÜRINGEN. Die Gießkanne habe sogar einen historischen Bezug zu Erfurt. So gab es die 1838 in Ilversgehofen gegründete Firma J. A. John AG Erfurt, die auch Gießkannen herstellte.

Von Beginn an habe man weder eine Plüschfigur gewollt, die nach der Buga in irgendeinem Regal oder einer Ecke landet, noch ein Winkemaskottchen. Die Gießkannenfamilie werde auch keine Beine bekommen und übers Buga-Gelände laufen. Es soll aber Varianten in groß geben. "Zwei Meter hohe Kannen, wenn sich das technisch machen läßt, würden wir gern aufstellen", so Weiß.