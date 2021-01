Am Tiefpunkt angekommen

Der erste Tag auf der Intensivstation stellte für Florian Namuth den Tiefpunkt dar. Die Ärzte hatten ihm einen Zentralkatheter gelegt, Medikamente verabreicht und ihn an ein Hyper Flow-Beatmungsgerät angeschlossen. Das presste ihm zwar literweise Sauerstoff in die Lungen, aber wirklich mehr Luft bekam er nicht. Stattdessen fühlte er sich aufgeblasen. Alle verbliebene Kraft konzentrierte er deswegen darauf, auszuatmen, damit die Maschine den Sauerstoff wieder nachpressen konnte. Doch seine Kraft war beinahe aufgebraucht und er rechnete damit, sterben zu müssen. Der eigene Tod, der ihm sonst immer weit entfernt erschien, war an sein Bett getreten.

Wenn sich Namuth heute zurückerinnert, ist es aber nicht die Todesangst, die ihm am einprägsamsten war, sondern die Erfahrung, in seiner Not auf fremde Menschen angewiesen zu sein.

Die Pflegekräfte und Ärzte haben mir immer gespiegelt, dass es noch Möglichkeiten gibt. Sie nahmen mir auch die Angst vor der künstlichen Beatmung und dem Koma und gaben mir immer das Gefühl, der Weg ist noch nicht zu Ende. Das hat mir Mut gemacht. Dafür bin ich sehr dankbar. Florian Namuth

Am vierten Tag schlugen die Medikamente und die Behandlung schließlich an. Endlich verarbeitete seine Lunge wieder die einströmende Luft und der Sauerstoffgehalt im Blut stabilisierte sich, wenn auch auf einem niedrigen Niveau. Die Angst wich der Zuversicht: "Ich schaffe es."

Aber dann stagnierte seine Genesung. Er hatte den Tod abwenden können, doch an den zehn folgenden Tagen im Krankenhaus besserte sich sein Zustand kaum. Namuth konnte sich zwar wieder bewegen, aber schon nach wenigen Metern zu Fuß war er am Ende seiner Kräfte angelangt. Eine neue Angst machte sich breit: "Werde ich jemals wieder normal atmen können? Bleibt etwas zurück? Darum kreisten meine Gedanken."

"Genesen" heißt nicht gesund: Was ist Long Covid?

Wie Florian Namuth geht es vielen hospitalisierten Covid-19 Patienten. Wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen werden, gelten sie zwar formal als "genesen", de facto sind sie jedoch alles andere als gesund. Hält dieser Zustand über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen an, spricht die Medizin vom Long Covid Syndrom. Eine britische Studie, auf die auch das RKI verweist, zeigt, dass circa 40 Prozent der Menschen mit schwerer Covid-19-Erkrankung noch langanhaltende gesundheitliche Probleme haben. Selbst bei leichten Verläufen behält jeder Zehnte eine Beeinträchtigung der Gesundheit zurück.

Bisher bekannt ist, dass Covid-19 Gewebeschäden in Organen mit ACE-Zellrezeptoren wie Lunge, Leber und Nieren verursacht. Außerdem kann das Virus eine Herzmuskelentzündung herbeiführen oder Schäden im neurologischen Bereich anrichten. Daraus resultieren verschiedene Symptome der Long-Covid-Patienten, die teilweise Wochen und Monate nach der Erkrankung noch immer über Herzrasen, Kurzatmigkeit, Depressionen, massiven Schwindel, anhaltenden Geschmacksverlust, permanente Müdigkeit sowie Konzentrations- und Schlafstörung klagen.

Reha in Bad Salzungen

Mitte November erhielt Florian Namuth einen Rehaplatz in der Asklepios Parkklinik in Bad Salzungen, die sich auf Lungenerkrankungen spezialisiert hat. Vier Wochen verbrachte er hier mit Bewegungstherapien, Atemgymnastik, Sole-Inhalation, Gerätetraining zum Muskelaufbau und Spaziergängen. "In der zweiten und dritten Woche waren die Veränderungen nicht mehr nur messbar, sondern endlich auch spürbar. Ich konnte sogar wieder in die Lungenspitzen atmen", erzählt Namuth. Doch nicht alle Patienten machen so gute Fortschritte.

Ich habe in der Reha Covid-Patienten getroffen, die in der ersten Welle im April erkrankten und bis heute nicht arbeitsfähig sind. Das ist ein Thema, das bis heute viel zu wenig in der Öffentlichkeit angekommen ist. Florian Namuth

In der gesellschaftlichen Betrachtung hält Dösch die Langzeitfolgen von Covid-19 für zu wenig beachtet. "Das ist auf jeden Fall ein Thema, dass einer gewissen Aufmerksamkeit bedarf." Er fordert eine strukturierte Nachsorge für genesene Covid-19 Patienten, um in möglichst vielen Fällen Daten zu den Langzeitfolgen erheben zu können.

Langsamer Neuanfang

Florian Namuth befindet sich heute in der Wiedereingliederung. Er arbeitet als Verwaltungsleiter in einem ambulanten Pflegedienst in Erfurt. Seine Frau ist hier Geschäftsführerin. Denkt sie an die letzten drei Monate zurück, stellt sie einmal mehr fest:

Man ist auf so etwas einfach nicht vorbereitet. Wir haben täglich im Beruf mit Tod und Krankheit zu tun, aber selbst uns hat es unvorbereitet getroffen. Es kann so schnell gehen und ich bin glücklich, dass Florian noch hier ist. Juliane Arnold

Namuth arbeitet derzeit bis zu sechs Stunden am Tag. Auch wenn es "nur" Schreibtischarbeit ist, bereitet ihm die Lunge noch immer Probleme. Hinzu kommen Kopfschmerzen und Konzentrationsprobleme. Bis er wieder völlig bei Kräften ist, wird es wohl noch ein bisschen dauern. Und trotzdem freut sich Florian Namuth über diesen Neuanfang nach drei verlorenen Monaten.