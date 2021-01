Die neue Thüringer Corona-Verordnung für den verlängerten Lockdown soll voraussichtlich am kommenden Dienstag in Kraft treten. Das kündigte Gesundheitsministerin Heike Werner am Mittwoch an. Bei der Ausarbeitung soll der Landtag beteiligt werden. Dazu wird der Ältestenrat des Landtags voraussichtlich am Donnerstag einen Entwurf erhalten.

Eine neue Corona-Verordnung kündigt Gesundheitsministerin Heike Werner für Dienstag an. Bildrechte: dpa