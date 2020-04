Corona Suchthilfe Thüringen fürchtet Krisenfolgen

Die Thüringer Landesstelle für Suchtfragen warnt vor gravierenden Folgen der Pandemie-Situation auf Süchtige. Sebastian Weiske von der Landesstelle sagte MDR THÜRINGEN, die Ausnahmesituation destabilisiere Suchtkranke besonders stark. Ihnen falle es schwerer, mit existenziellen Nöten oder auch Langeweile umzugehen. Hinzu komme, dass viele auch an psychischen Erkrankungen litten. Es bestehe die Gefahr, dass sie verstärktem Suchtverlangen nachgeben.

Laut Weiske ist unter anderem zu befürchten, dass Spielsüchtige aufgrund geschlossener Wettbüros und Spielcasinos auf andere Suchtmittel wie Alkohol und illegale Drogen umstiegen. So versuchten sie, aufkommende Unruhe und Spannungen zu kompensieren. Weil geschlossene Grenzen das Drogenangebot auf der Straße verknappen und verteuern, bestehe darüber hinaus auch in Thüringen die Gefahr verstärkter Entzugskriminalität.

Außerdem sind Ausstiegserfolge in Gefahr, weil persönliche Treffen in Suchtberatungen derzeit wegfallen. Betroffene wollen sich oftmals nicht auf Video- oder Telefonsprechstunden einlassen, sondern brechen den Kontakt zu den Suchtberatern ganz ab. Solche Meldungen kommen laut Sebastian Weiske aus ganz Thüringen.

Um die Situation im Suchthilfebereich zu entspannen, fordert Weiske von der Landesregierung, die Arbeit der Berater aktiv zu unterstützen. Die Suchtberater müssen nach Ansicht der Landesstelle für Suchtfragen umgehend als systemrelevant eingestuft werden, so dass für sie die Kindernotbetreuung greift. Außerdem verlangt die Landesstelle, das aktuelle Angebot an Entgiftungs- und Entzugstherapien in Thüringen zentral zu koordinieren. Derzeit bleibe den Beratern nichts anderes übrig, als zeitaufwendig alle Kliniken selbst abzufragen.