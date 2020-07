Im Streit um eine bislang als Schulhof genutzte Fläche in Erfurt-Daberstedt plant der Investor um. Er werde entgegen den ursprünglichen Plänen keinen der stattlichen Bäume fällen, sagte Hans-Georg Herb, Geschäftsführer der HK Immobilien Manufaktur MDR THÜRINGEN am Dienstag. Das Unternehmen hatte große Flächen an der Grundschule erworben.