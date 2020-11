Oberverwaltungsgericht Thüringer Richter lehnen Eilantrag von Hotelier wegen Teil-Lockdown ab

Das Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar hat den Eilantrag eines Hoteliers aus Eisenach abgelehnt. Der Mann war vor Gericht gezogen, weil er erreichen wollte, dass er sein Hotel wieder öffnen darf. Wie das Gericht am Montag mitteilte, könnten die im Raum stehenden Fragen dazu aber nicht in einem Eilverfahren geklärt werden.