Unter den altehrwürdigen Kastanien und Eichen im Hof des Stadtgartens wird gebohrt, geschraubt, geschleift. Ein Lkw rangiert in den Hof und lädt Materialien ab. Zwei Hunde spielen mit viel Gebell zwischen den improvisierten Marktständen aus Holzpaletten. Ständig klingelt irgendwo ein Handy und an der Theke schießt heißer Dampf aus einer Kaffeemaschine. Fast anderthalb Jahre lag der Erfurter Stadtgarten im Dornröschenschlaf, doch plötzlich ist es hier laut und lebendig.

Verantwortlich für den Lärm ist das Team vom WirGarten Erfurt – allen voran Ronny Lessau und Kai Siegel. Nach dem WirGarten und der Kreativtankstelle ist der Stadtgarten das dritte gemeinsame Kulturprojekt, das die beiden in Erfurt anschieben. Aus dem Hof des Stadtgartens, der seit dem 31. Dezember 2018 leer steht, wollen sie im Sommer 2020 einen kulturellen Anlaufpunkt in der Brühlervorstadt machen.

Wir finden: Der Stadtgarten hat eine Historie in Erfurt und so ein Ort darf nicht einfach verschwinden. Natürlich gibt es mit dem Presseclub und dem Kulturquartier hier schon ein kulturelles Angebot, aber Kultur lebt von Vielfalt und Abwechslung. Dazu wollen wir beitragen.

Geplant ist, den Hof in einen Kulturgarten zu verwandeln, in dem Erwachsene und Kinder gleichermaßen zu ihrem Recht kommen. So ist zum Beispiel entlang des Zauns eine Lounge ähnliche Sitzecke entstanden, vor der 26 Tonnen Sand nicht nur ein wunderbares Strandfeeling verbreiten, sondern auch einen riesigen Sandkasten für die Kleinen bilden. An der Bar gibt es Brause, Kaffee und Bier und auch das kulturelle Programm ist breit gefächert: Kinderworkshops und Märchentheater sollen hier stattfinden, Wochen- und Trödelmärkte, aber auch Integrationsprojekte mit Geflüchteten. Sogar eine erotische Lesung ist geplant. Und das ist längst nicht alles.

Livemusik – was man natürlich hier im Stadtgarten erwartet – ist schwierig, weil es im Rahmen der Ausschreibung untersagt ist. Aber wir wollen uns mit verschiedenen Lösungen auch diesem Thema widmen. Zum Beispiel soll es eine Silence-Disco mit Kopfhörern geben. Denkbar sind auch unverstärkte Akustikkonzerte in der Klangmuschel.

Damit es bald losgehen kann, wird seit Tagen unermüdlich gearbeitet. Viele zumeist ehrenamtliche Helfer pflanzen Blumen, spannen Sonnensegel, bringen Scheinwerfer an oder zimmern aus Europaletten Sitzgelegenheiten, Tische oder Hochbeete. In Windeseile verwandelt sich der Hof des Stadtgartens von einer trostlosen Brache in einen lebendigen Kulturpark. Gerade mal 14 Tage haben Lessau und Siegel für den Umbau veranschlagt. Am 19. Juni bekamen sie die Schlüssel, am 3. Juli ist die Eröffnungsfeier.