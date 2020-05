Erfurter Traditions-Unternehmen Bäckerei Rüger im Insolvenzverfahren

Erfurts Traditions-Bäckerei Rüger hat Insolvenz angemeldet. Bereits am 19. Mai hatte das Amtsgericht Erfurt das vorläufige Insolvenzverfahren angeordnet. Das geht aus den Insolvenzbekanntmachungen des Amtsgerichtes hervor. Zum vorläufigen Verwalter wurde Rolf Rombach bestellt. Rüger betreibt insgesamt sechs Filialen in Erfurt mit 59 Mitarbeitern. Die Hauptgeschäftsstelle befindet sich am Gutenbergplatz. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.

Das Erfurter Traditionsunternehmen hat Insolvenz angemeldet. (Symbolbild) Bildrechte: MDR/Johanna Honsberg