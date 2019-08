Bahnreisende zwischen Erfurt, Gera, Weimar und Apolda brauchen am 18. und 19. August Geduld: Statt der Züge RE 1 und RE 3 fahren Busse. Die Fahrt von Erfurt nach Weimar dauert dann statt einer knappen Viertelstunde mehr als doppelt so lang. Zwischen Erfurt und Apolda sind die Reisenden mit dem Schienenersatzverkehr sogar drei Mal so lange unterwegs wie mit dem Zug. Die Sperrung gilt am 17. und 18. August, jeweils 04.00 - 23.15 Uhr.