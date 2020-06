Der Stadtgarten ist das dritte kulturelle Projekt, das Lessau und Siegel in Erfurt beginnen. In einer Baulücke am Juri-Gagarin-Ring hatten sie bereits von 2016 bis 2018 den WirGarten in ein ehrenamtliches Projekt verwandelt. Zusammen mit einem Team freiwilliger Helfer gestalteten sie die Brachfläche in einen Gemeinschaftsgarten um. Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene zogen in den Sommermonaten viele Tausend Besucher an. Seit 2018 betreiben Lessau und Siegel außerdem die Kreativtankstelle an der Nordhäuserstraße, die eine Mischung aus Co-Working-Space, Café und Veranstaltungsraum ist.

Vor dem leerstehenden Stadtgarten wird es bald nicht mehr trist aussehen. Die Außenfläche wird zu einem kulturellen Anlaufpunkt. Bildrechte: MDR / Stadtverwaltung Erfurt