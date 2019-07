Im Streit um den Bastionskronenpfad auf dem Petersberg sollen die Erfurter nun befragt werden. SPD-Stadtrat Urs Warweg hat am Dienstagabend im Buga-Hauptausschuss ein sogenanntes Ratsbegehren vorgeschlagen, das auf breite Zustimmung stieß. Das Begehren müsste der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung beschließen und damit eine Bürgerbefragung auf den Weg bringen. Die Erfurter könnten dann zeitgleich zur Landtagswahl auch über den Bastionskronenpfad abstimmen, sagte Stadtsprecher Daniel Baumbach MDR THÜRINGEN. Stadtentwickler, Touristiker und die Bürgerinitiative "Stadtbäume statt Leerräume" hatten sich zuvor in Sachen Bastionskronenpfad nicht einigen können.

Simulation des in Erfurt zur Buga geplanten Bastionskronenpfads (Archivbild). Bildrechte: BUND Thüringen