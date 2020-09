Trotz Corona-Pandemie haben zahlreiche Zuschauer die jüdischen Achava-Festspiele in Thüringen besucht. Die Organisatoren zählten bis Freitag mehr als 13.000 Gäste. Im vergangenen Jahr waren es fast doppelt so viele. Sie sprachen dennoch von einem Erfolg, da Konzert- und Kinosäle aufgrund der Pandemie geringer belegt worden waren.

Einige Formate mussten deshalb digital stattfinden. Gespräche zwischen Schülern und Holocaust-Überlebenden wurden per Videoschalte geführt. Das ermöglichte eine größere Reichweite.

Zum Abschluss am Sonntag wurde auf dem Erfurter Petersberg ein sogenannter Paradiesbaum eingeweiht - eine große Metallskulptur in Form eines Olivenbaumes. Ein solcher Baum aus Stahl und Kupferblättern steht als Zeichen des Friedens auch in Israel.