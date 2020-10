Die Radwege in Erfurt sind zu schmal. Zu diesem Urteil kommt der Allgemeine Deutschen Automobilclub (ADAC). Er hat deutschlandweit 120 Fahrrad-Routen in zehn Städten geprüft, ob sie dem zunehmenden Radverkehr gewachsen sind. Erfurt erhielt mit dem Prädikat "ausreichend" lediglich die Note vier.

Am besten schnitten beim Test die Radwege in Kiel ab. Laut ADAC sollte ein Radweg zwei Meter breit sein. Diese Regelbreite erreichte oder überschritt nur jeder fünfte Radweg in den untersuchten Städten.