So kurz vor Weihnachten haben Gabriele Griebenstein und ihre langjährige Mitarbeiterin Karin Waldhauer richtig viel zu tun. Und das, obwohl der Laden auf der Langen Brücke seit vergangener Woche wieder dicht ist. Zum Geschäft gehört aber auch eine Werkstatt und hier werden bis zuletzt Weihnachtswünsche abgearbeitet.

Gerade steht Pelznäherin Karin Waldhauer mit ihrem weißen Kittel und einem Maßband um den Hals hinter der Theke. In den Händen dreht sie zwei Pelze hin und her. Viele Jahre zierten die die Ärmel eines Damenmantels. Nun möchte die Besitzerin daraus ein Stirnband gemacht bekommen. Das Problem: Dafür reichen die beiden Stulpen nicht aus. Doch Karin Waldhauer wird wieder was einfallen. Das tut es immer.