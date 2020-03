Vor MP-Wahl in Thüringen AfD-Anhänger demonstrieren vor CDU-Landeszentrale in Erfurt

Mitglieder und Anhänger der AfD haben am Dienstagabend in Erfurt gegen eine mögliche Wahl des Linke-Politikers Bodo Ramelow zum Thüringer Ministerpräsidenten mit Stimmen der CDU demonstriert. Etwa 400 Menschen versammelten sich vor dem Landtag und zogen zur nahe gelegenen Landesgeschäftsstelle der CDU. Ihnen standen laut Polizei rund 400 Gegendemonstranten gegenüber.

Obwohl die Kundgebung von der AfD als "stille Kundgebung" deklariert worden war, ergriff Landesparteichef Björn Höcke das Wort. Er kritisierte die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Gespräche zwischen CDU und Linken in Thüringen über Möglichkeiten einer punktuellen Zusammenarbeit. Gleichzeitig verwies er auf die am Mittwoch im Landtag bevorstehende Wahl eines neuen Ministerpräsidenten. Mit Blick auf die Linke und deren Kandidaten Bodo Ramelow sprach er von SED-Nachfolgern. Höcke tritt neben Ramelow am Mittwoch als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten an.