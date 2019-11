Michael Kaufmann ist kein Dampfplauderer. Der Professor an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena gibt sich betont ruhig und zurückhaltend. Manche mögen ihn langweilig finden, andere würden ihn seriös nennen. Er gilt als ein Parteiveteran. Denn Kaufmann ist bereits 2013 in die AfD eingetreten und gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Partei in Thüringen. Damit repräsentiert Kaufmann die AfD-Politiker, die einst die Euro-Rettung kritisierten und eine politische Heimat in dieser Partei gefunden hatten.

Michael Kaufmann Bildrechte: MDR/Michael Kaufmann Der Professor ist einer der wenigen "Urgesteine" in der neuen AfD-Fraktion. Denn bei den meisten Abgeordneten fällt eins auf: Viele sind nach 2016 eingetreten, auf dem Höhepunkt der Einreise von Flüchtlingen nach Deutschland. Damals, als Bundeskanzlerin Angela Merkel den Satz "Wir schaffen das" sagte.

Männerdominierte Fraktion

Zu den Abgeordneten, die damals in die AfD eintraten, gehört Tosca Kniese aus Eisenach. Angetreten war sie in einem der Jenaer Wahlkreise, doch den hat sie nicht geholt. Dafür hat sie sich auf dem Listenparteitag der AfD im Herbst 2018 einen komfortablen vierten Platz erkämpft. Ein Novum in einer sehr männerdominierten Partei. Neben der Erfurterin Corinna Herold und der Südthüringerin Nadine Hoffmann ist Kniese eine von lediglich drei Frauen in der 22-köpfigen Fraktion.

Im Wahlkampf hatte sie mit einem großflächigen Plakat provoziert. Es zeigte eine vollverschleierte Muslima und Tosca Kniese, darüber stand "links oder rechts - Rückschritt oder Zukunft in Freiheit?". Noch am Tag der Landtagswahl verkündete Kniese bei Facebook: "Linke sind immer antidemokratisch". MDR THÜRINGEN wollte von der Prokuristin im eigenen elterlichen Unternehmen bei Eisenach wissen, ob sie sich dem "Flügel" um Björn Höcke zugehörig fühlt und wie sie zum Islam steht? Doch mehrere Anfragen ignorierte Kniese. Facebookpost von Tosca Kniese Bildrechte: Facebook

Unbekannte Politikneulinge gewinnen Wahlkreise

Wie viele andere neue Fraktionäre auch. Nur wenige wollten sich in einem Gespräch oder vor einem Mikrophon äußern. Wie bereits im Landtagswahlkampf. Einer dieser beharrlichen Schweiger während der Wahlkampfphase war Lars Schütze. Der Bundespolizist aus dem Raum Bad Langensalza hatte sich während seines Wahlkampfes standhaft aller Presseanfragen erwehrt, tauchte bei kaum einer öffentlichen Podiumsrunde auf, machte seinen Wahlkampf und gewann den Wahlkreis im Unstrut-Hainich-Kreis.

Ein Phänomen, das auf so einige der "Neuen" in der Fraktion zutrifft. Politikneulinge, die in ihren Regionen bis vor drei Jahren politisch völlig inaktiv waren, gewinnen Wahlkreise und deklassieren dabei gestandene Politiker der anderen Parteien - vor allem der CDU. Was wohl weniger an den Personen als vielmehr am Aufschwung der AfD liegt.

Torsten Czuppon Bildrechte: MDR/Torsten Czuppon Ein anderer Polizeibeamter und neuer AfD-Abgeordneter zeigt sich gesprächiger als seine Fraktionskollegen. Torsten Czuppon aus Sömmerda. Er wolle sich für "patriotische Wirtschaftspolitik" einsetzen. Polizei und Justiz müssten personell und materiell "aufgerüstet" werden, sagte er. Doch wo der 53-jährige Streifenbeamte, der erst seit 2016 der AfD angehört, politisch genau steht, erscheint bei näherem Hinsehen weniger klar als ein erster Blick vermuten lässt. Czuppon scheint an Mann von Widersprüchen zu sein.

Einerseits bezeichnet er sich als "weltoffen", ist mit einer Frau von den Philippinen verheiratet und gibt an, in Sömmerda Freundschaften zu Ausländern zu pflegen. Über Rassismus sagt er: "Mit rassistischen Positionen kann ich gar nichts anfangen. Das ist Blödsinn".