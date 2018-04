Zeichen gegen Antisemitismus Etwa 400 Menschen bei Aktion "Thüringen trägt Kippa" in Erfurt

Ob schwarz oder blau-weiß, aus Satin oder gehäkelt: Etwa 400 Menschen sind am Mittwochvormittag dem Aufruf "Thüringen trägt Kippa" gefolgt und haben damit in Erfurt ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus gesetzt. Mit dabei waren auch Vertreter aus der Politik, wie etwa Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD), aus Kirchen, Vereinen und Organisationen. Der gemeinsame Spaziergang zur Solidarität mit Juden startete an der Mikwe, dem ehemaligen jüdischen Bad in Erfurt, führte über den Fischmarkt bis hin zur Neuen Synagoge der jüdischen Gemeinde.

Ministerpräsident Bodo Ramelow im Gespräch mit Vetretern der jüdischen Gemeinde. Bildrechte: MDR/Juliane Maier-Lorenz

Wie Bodo Ramelow sagte, sei es egalo, b Kopftuch, Kreuz oder Kippa. Jeder hat das Recht darauf, seinen Glauben friedlich und freundlich leben zu dürfen. Auch die Erfurterin Juliane Podlaha nahm an der Aktion teil. Sie sagte MDR THÜRINGEN: "Es ist mir ganz wichtig, ein Zeichen zu setzen, dafür, dass jeder seine Religion frei ausleben kann. Es darf nicht sein, dass sich Menschen hier nicht sicher fühlen. " Anlass der Aktion, die in am Mittwoch in mehreren deutschen Städten stattfindet, war der Angriff auf einen jungen Israeli in Berlin, der vor einigen Tagen angegriffen wurde, weil er eine Kippa trug. Seit Wochen machen antisemitische Vorfälle in Deutschland Schlagzeilen.