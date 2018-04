Der Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium ist auch nach 16 Jahren unvergessen. Am Donnerstag haben Angehörige, Schüler und Lehrer des Gymnasiums in einer Gedenkstunde vor dem Schulportal an die 16 Menschen erinnert, die bei dem Verbrechen getötet wurden. Ein ehemaliger Schüler hatte damals elf Lehrer, eine Referendarin, eine Sekretärin, zwei Schüler und einen Polizisten erschossen. Danach erschoss sich der 19 Jahre alte Schütze selbst. Für jedes Opfer wurde am Donnerstag einmal die Gedenkglocke der Schule geschlagen. Schuldirektorin Christiane Alt sagte, es gebe immer wieder solche Taten, sei es in Deutschland, Finnland oder den USA. Die Opfer seien ihres Grundrechts auf Leben beraubt worden.