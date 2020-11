Die Bauarbeiten am Anger in Erfurt verzögern sich noch einmal. Wie die Stadt am Montag mitteilte, sollten die Arbeiten Ende der Woche beendet sein, dauern nun aber bis voraussichtlich 28. November und damit noch einmal zwei Wochen länger. Grund sind laut Alexander Reintjes vom Tiefbau- und Verkehrsamt Lieferschwierigkeiten bei einigen Firmen wegen der Corona-Pandemie.

Länger als geplant müssen Fußgänger am Anger in Erfurt mit Behinderungen rechnen. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck