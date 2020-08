Wie eine Polizei-Sprecherin mitteilte, wurden am Anger im Jahr 2019 doppelt so viele Straftaten erfasst wie in der am zweitstärksten mit Kriminalität belasteten Straße in Erfurt: die Magdeburger Allee. Vor allem bei den Diebstahl- und Körperverletzungsdelikten nehme der Anger eine deutliche Spitzenposition ein.